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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ву после 1:2 с «Динамо»: «Если бы мы не думали, что «Спартак» способен выиграть чемпионат, нас здесь не было бы. Не думаю, что это худший матч команды»

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о поражении от «Динамо» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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