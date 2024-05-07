В Китае показали антидроновое ружье, сбивающее беспилотники на расстоянии 1,5 километра

Антидроновое ружье Skyfend Blader / © Army Recognition Новинка, имеющая размеры 79,5 × 10 × 30,4 сантиметра и обладающая весом четыре килограмма, представляет собой надежное решение для мобильной защиты от атаки дронов.
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