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Преображение Марии Ароновой: как актриса сбросила 22 кг и почему обратилась в полицию из-за мошенников

Преображение Марии Ароновой: как актриса сбросила 22 кг и почему обратилась в полицию из-за мошенников

Премьера фильма Сергея Безрукова «Не по-детски» внезапно превратилась в одну из самых обсуждаемых новостей: 54-летняя Народная артистка России Мария Аронова вышла к публике в кардинально новом образе.

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