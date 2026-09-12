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Нижегородская правда

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Более 7 тысяч пьяных водителей выявили в Нижегородской области с начала года

Больше 7 тысяч водителей, находившихся в алкогольном опьянении, выявили сотрудники на территории Нижегородской области с начала года.

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