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Пронедра

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Российский уголь становится золотом для Азии

Российский уголь становится золотом для Азии Азиатские рынки испытывают острый дефицит металлургического угля.

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