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Пятый канал

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Без нижнего белья? Чумаков попросил не обсуждать его достоинство из-за жены

Без нижнего белья? Чумаков попросил не обсуждать его достоинство из-за жены

Певец Алексей Чумаков прокомментировал обсуждение своего выступления на музыкальном конкурсе «Новая волна», во время которого поклонники обратили внимание на его сценический образ.

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