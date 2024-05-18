Обычным вечером, в Дрездене…

Евгений Мангуш

Бывал в Европе. Родственники предупреждали, чтобы не вздумал полицейским взятки предлагать. Там не берут- зарплата хорошая и никто рисковать не будет. Я не знаю какая зарплата у полицейских в России, но раз берут, то значит небольшая. Полицейский в отличие от чиновника( а тем всё по барабану) присягу даёт и при хорошей зарплате рисковать не станет.. Кроме того полицейский должен быть защищён законом от всяких "преуспевающих " и неприкасаемых людишек. Тогда и кадров хватать будет.