Письмо отчаяния от немецкого друга «Обычный вечер в дрезденской гостинице, – пишет мой приятель Йорг из Саксонии.
Обычным вечером, в Дрездене…
Комментарии
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Александр Почекунин
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8 час.
Лора Лора
А Че наше Правительство все благодушничеет. Прикли, что их Обманывают!т
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8 час.
Евгений Мангуш
Бывал в Европе. Родственники предупреждали, чтобы не вздумал полицейским взятки предлагать. Там не берут- зарплата хорошая и никто рисковать не будет. Я не знаю какая зарплата у полицейских в России, но раз берут, то значит небольшая. Полицейский в отличие от чиновника( а тем всё по барабану) присягу даёт и при хорошей зарплате рисковать не станет.. Кроме того полицейский должен быть защищён законом от всяких "преуспевающих " и неприкасаемых людишек. Тогда и кадров хватать будет.
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29 мин.
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