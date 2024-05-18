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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Обычным вечером, в Дрездене…

Обычным вечером, в Дрездене…

Письмо отчаяния от немецкого друга   «Обычный вечер в дрезденской гостинице, – пишет мой приятель Йорг из Саксонии.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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8 час.
Лора Лора
А Че наше Правительство все благодушничеет. Прикли, что их Обманывают!т
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8 час.
Евгений Мангуш
Бывал в Европе. Родственники предупреждали, чтобы не вздумал полицейским взятки предлагать. Там не берут- зарплата хорошая и никто рисковать не будет. Я не знаю какая зарплата у полицейских в России, но раз берут, то значит небольшая. Полицейский в отличие от чиновника( а тем всё по барабану) присягу даёт и при хорошей зарплате рисковать не станет.. Кроме того полицейский должен быть защищён законом от всяких &quot;преуспевающих &quot; и неприкасаемых людишек. Тогда и кадров хватать будет.
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29 мин.

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