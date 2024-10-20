После мощнейших вспышек класса Х на Земле ожидается слабая магнитная буря

Учёные спрогнозировали новую магнитную бурю, которая накроет Землю 22 октября 2024 года. Геошторм надвигается после мощнейших вспышек класса X.
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