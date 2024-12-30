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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Костин, Гросс, Ливо – лучшие хоккеисты недели в КХЛ. Шараканов – лучший новичок

Лучшим вратарем признан Денис Костин («Сибирь»), одержавший 3 победы в 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

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