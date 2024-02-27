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Как эти хитрые русские могут "элегантно" выводить из строя американские спутники без лазеров и ракет

Как эти хитрые русские могут "элегантно" выводить из строя американские спутники без лазеров и ракет

22 февраля 10K прочитали О смекалке наших инженеров уже очень давно ходят настоящие легенды.

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Комментарии
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Лев Добрый
Молодцы наши инженеры, работайте братья, народ с вами!🤠😜👈👀
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