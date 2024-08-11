Спортивный арбитражный суд пересмотрел результаты соревнований по спортивной гимнастике на Олимпийских играх в Париже

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Национального олимпийского комитета Румынии и Федерации гимнастики Румынии, отменив результаты соревнований по спортивной гимнастике в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже.
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