Rug Pull-скандалы в 2024 году лишили инвесторов более $106 000 000

Компания SlowMist представила список крупнейших Rug Pull-инцидентов 2024 года. Этот вид мошенничества, известный как «вытягивание коврика», стал серьезным испытанием для инвесторов, особенно в экосистемах zkSync и BSC.
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