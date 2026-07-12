Политика как он...
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Политика как она есть

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Решение Зеленского после смерти Грэма* удивило Запад

Решение Зеленского после смерти Грэма* удивило Запад

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после поездки на Украину озадачивают своим совпадением.

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Комментарии
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евгений черкашин
Зеля отравил гремика.
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4 н.