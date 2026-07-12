Политика как она есть

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после поездки на Украину озадачивают своим совпадением.