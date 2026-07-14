Рябыкин о «Шанхае»: «Сомневаюсь, что Ковальчук и Артюхин что-то изменят. Большинство легионеров не семейные, в России для них много искушений»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением о « Шанхае ». – Этим летом «Шанхай» возглавили Илья Ковальчук (президент клуба – Спортс’‘) и Евгений Артюхин (генменеджер – Спортс’‘).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии