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Рябыкин о «Шанхае»: «Сомневаюсь, что Ковальчук и Артюхин что-то изменят. Большинство легионеров не семейные, в России для них много искушений»

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением о « Шанхае ». – Этим летом «Шанхай» возглавили Илья Ковальчук (президент клуба – Спортс’‘) и Евгений Артюхин (генменеджер – Спортс’‘).

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