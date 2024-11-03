Евдокимов: Бенин и Того обратили внимание на контакты Украины с повстанцами

Посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов заявил в интервью РИА Новости, что власти этих стран обратили внимание на контакты Украины с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом.
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