Левандовски дебютировал в МЛС за «Чикаго»: 1 удар, 1 успешная обводка, 2 выигранных единоборства за 62 минуты против «Интер Майами»

Форвард Роберт Левандовски дебютировал в МЛС за «Чикаго» в матче с «Интер Майами» (2:3). 37-летний поляк, выступавший ранее за «Барселону», вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Белов о возможном переходе Гусева в «Автомобилист»: «Кудашов прекрасно понимает, как использовать его сильные стороны, это должно пойти на пользу команде»
- Константин Генич: «Спартак» хороший »
- Роднина о победах юниоров: «Все эти этапы Гран-при золотом не назвать. Для меня золотые медали – это первенство континента, мира, Олимпийские игры»
Свежие комментарии