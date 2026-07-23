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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски дебютировал в МЛС за «Чикаго»: 1 удар, 1 успешная обводка, 2 выигранных единоборства за 62 минуты против «Интер Майами»

Форвард Роберт Левандовски дебютировал в МЛС за «Чикаго» в матче с «Интер Майами» (2:3). 37-летний поляк, выступавший ранее за «Барселону», вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте.

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