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Всё о разводах

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Почему поколение мужчин 40+ считает, что женщины им что-то должны?

Почему поколение мужчин 40+ считает, что женщины им что-то должны?

Здравствуйте, Морена. Мне 44 года, давно в разводе. Растила дочь, много работала, отношения не строила, так как была «с прицепом», жила с дочерью в маленьком провинциальном городке и мечтала переехать в областной центр.

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