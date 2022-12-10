Посольство Москвы о новых санкциях США: Вашингтон не унимается в стремлении «наказать» Россию за самостоятельную позицию

Вашингтон не унимается в стремлении «наказать» Российскую Федерацию за ее самостоятельную позицию. На это указало посольство Москвы в Соединенных Штатах, комментируя новые американские рестрикции в отношении РФ.
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