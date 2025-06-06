Психолог Галич: экзистенциальное одиночество — непростое, но естественное состояние

Кандидат психологических наук, психотерапевт и специалист по работе с психотравмой Татьяна Галич, возглавляющая Высшую школу интегративной психологии рассказала, что экзистенциальное одиночество — это естественный и важный этап внутреннего взросления, способный стать толчком к глубокому самоосмыслению, трансформации личности и переоценке жизненных ориентиров.
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