Психолог Галич: экзистенциальное одиночество — непростое, но естественное состояние

Кандидат психологических наук, психотерапевт и специалист по работе с психотравмой Татьяна Галич, возглавляющая Высшую школу интегративной психологии рассказала, что экзистенциальное одиночество — это естественный и важный этап внутреннего взросления, способный стать толчком к глубокому самоосмыслению, трансформации личности и переоценке жизненных ориентиров.