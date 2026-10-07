Кириченко провёл первую тренировку «Ростова» перед матчем с «Акроном»

Дмитрий Кириченко провёл первую тренировку «Ростова» перед домашним матчем РПЛ с «Акроном», который состоится 9 октября и станет для него дебютом в должности главного тренера донского клуба.
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