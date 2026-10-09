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ИА Регнум

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Ушаков заявил, что Трамп был готов продолжать общение с Путиным днем и ночью

Ушаков заявил, что Трамп был готов продолжать общение с Путиным днем и ночью

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 9 октября продолжался полтора часа, но глава Белого дома выразил готовность продолжить диалог ночью и на следующий день.

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