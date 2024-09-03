Россиянам рассказали о лучшем времени для сбора грибов в Подмосковье осенью

Грибник Дмитрий Тихомиров рассказать, когда осенью лучше всего собирать грибы в Московской области.В беседе с «Москвой 24» в понедельник, 2 сентября, специалист отметил, что очередная полна грибов в регионе начнется в конце сентября – начале октября, пока же грибов в лесах Подмосковья не так много из-за жаркой погоды.