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Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
А что ныть-то? В салочки, что ли играли с 14-го года? Можешь и хочешь воевать - воюй дальше, дурак, пока от тебя одни шнурки от ботинок останутся. А не можешь - значит, уже и не хочешь. И пора думать, как сдаться побезболезненнее.
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