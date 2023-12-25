Россия уничтожила военную промышленность Украины и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу, заявил анонимный старший офицер ВСУ в интервью британской газете The Independent.
Россия лишила нас главного, — старший офицер ВСУ
Комментарии
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ДБ
Дмитрий Боев
А что ныть-то? В салочки, что ли играли с 14-го года? Можешь и хочешь воевать - воюй дальше, дурак, пока от тебя одни шнурки от ботинок останутся. А не можешь - значит, уже и не хочешь. И пора думать, как сдаться побезболезненнее.
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