ДБ

Дмитрий Боев

А что ныть-то? В салочки, что ли играли с 14-го года? Можешь и хочешь воевать - воюй дальше, дурак, пока от тебя одни шнурки от ботинок останутся. А не можешь - значит, уже и не хочешь. И пора думать, как сдаться побезболезненнее.