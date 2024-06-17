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Царьград

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На месте не было каждого третьего сотрудника: Новая деталь в деле захвата заложников в ростовском СИЗО

На месте не было каждого третьего сотрудника: Новая деталь в деле захвата заложников в ростовском СИЗО

В деле захвата заложников в ростовском СИЗО появилась новая деталь. Оказывается, на месте не было каждого третьего сотрудника.

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Комментарии
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Сергей Андросов
И что? При чем здесь зарплата и сидение этих уродов в одной камере. Откуда у них телефоны, верёвка, ножи? Совсем нас за дебилов держат?
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19 час.

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