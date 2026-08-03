Физико-информированные нейросети усилены факторизационными машинами для сложных PDE

Научная работа, размещенная на arXiv под номером 2607.28762, предлагает новый подход к повышению точности физико-информированных нейронных сетей (PINN) и нейрооператоров для решения параметрических дифференциальных уравнений в частных производных (PDE).
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