Кухня и дом
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Кухня и дом

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Делимся рецептом блюда, с которого стоит начать свое знакомство с турецкой кухней.

Делимся рецептом блюда, с которого стоит начать свое знакомство с турецкой кухней.

﻿﻿Если вы давно ищете гарнир, подходящий к мясным блюдам, то этот рецепт вам пригодится. Но если вам хочется чего-то вегетарианского, булгур в слегка терпком томатном соусе понравится всем за столом и послужит самостоятельным блюдом.

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