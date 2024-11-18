Делимся рецептом блюда, с которого стоит начать свое знакомство с турецкой кухней.

﻿﻿Если вы давно ищете гарнир, подходящий к мясным блюдам, то этот рецепт вам пригодится. Но если вам хочется чего-то вегетарианского, булгур в слегка терпком томатном соусе понравится всем за столом и послужит самостоятельным блюдом.