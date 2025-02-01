ВС России ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины

Российские военные в ночь на 1 февраля ударили по объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
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