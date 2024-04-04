21-летняя украинская модель разбилась на Ferrari в Италии

Украинская модель Анна Краевская разбилась на дорогостоящей машине в Италии. Сообщается, что за рулем автомобиля марки Ferrari, в котором также находилась 21-летняя манекенщица, был гражданин Швейцарии Хюсни Кестай, известный как Dj Style Q.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии