Названа предполагаемая дата заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Ереван направил в Баку пакет предложений по проекту мирного договора 4 января 2024 года. В конце месяца две страны вновь постараются прийти к соглашениюСекретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян рассказал, что на январь 2024-го планируется новая встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и демаркации границы.