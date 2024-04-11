При обстреле группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны РФ

Под прицельный обстрел ВСУ попала съемочная группа «Вести Луганск». Как сообщил телеканал, Денис Шум и Артем Юндас получили ранение и контузию, а сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов погиб.