При обстреле группы «Вести Луганск» погиб офицер пресс-службы Минобороны РФ

Под прицельный обстрел ВСУ попала съемочная группа «Вести Луганск». Как сообщил телеканал, Денис Шум и Артем Юндас получили ранение и контузию, а сопровождавший их офицер пресс-службы Минобороны Евгений Половодов погиб.
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