Вирус гриппа на Ямал придет раньше обычного

Грипп на Ямал в этом сезоне придет рано, будет циркулировать несколько штаммов. Как рассказала первый заместитель директора департамента здравоохранения округа Мария Захарова, пока гриппом в регионе никто не заболел.
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