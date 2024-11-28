Про фестиваль Солнцестояния, д. Окунево ч.2

﻿﻿Продолжим. Гуляя один с собакой, восемь лет спустя я ничего особенного не помню, я тупо заполз в лес, разбил палатку, сидел у костра и плакал о своей жизни, играл про себя на гитаре, и меня поразил гроза ночью Ты накакал, в общем так и получилось.