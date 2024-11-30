ФК «Квант» из Обнинска отстранился от истории с футболистом-убийцей

В обнинском футбольном клубе «Квант» не желают комментировать историю со своим бывшим футболистом Виталием Мельниковым, который был арестован в составе банды, похитившей, пытавшей и убившей человека в ПодмосковьеВ обнинском футбольном клубе "Квант" не желают комментировать историю со своим бывшим футболистом Виталием Мельниковым, который был арестован в составе банды, похитившей, пытавшей и убившей человека в Подмосковье.
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