ФК «Квант» из Обнинска отстранился от истории с футболистом-убийцей

В обнинском футбольном клубе «Квант» не желают комментировать историю со своим бывшим футболистом Виталием Мельниковым, который был арестован в составе банды, похитившей, пытавшей и убившей человека в ПодмосковьеВ обнинском футбольном клубе "Квант" не желают комментировать историю со своим бывшим футболистом Виталием Мельниковым, который был арестован в составе банды, похитившей, пытавшей и убившей человека в Подмосковье.