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Калужские новости

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ФК «Квант» из Обнинска отстранился от истории с футболистом-убийцей

ФК «Квант» из Обнинска отстранился от истории с футболистом-убийцей

В обнинском футбольном клубе «Квант» не желают комментировать историю со своим бывшим футболистом Виталием Мельниковым, который был арестован в составе банды, похитившей, пытавшей и убившей человека в ПодмосковьеВ обнинском футбольном клубе "Квант" не желают комментировать историю со своим бывшим футболистом Виталием Мельниковым, который был арестован в составе банды, похитившей, пытавшей и убившей человека в Подмосковье.

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