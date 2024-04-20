Сегодня продолжатся поиски пропавшей девушки 

Полиция просит помощи у граждан, чтобы разыскать пропавшую 19-летнюю девушку. "Уважаемые подписчики нашей страницы, завтра мы рассчитываем на всеобщую поддержку в продолжающихся поисках 19-летней девушки, которая пропала на одной из улиц Оргеева после того, как села в попутный автомобиль.