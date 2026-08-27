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В России хотят ужесточить наказание для школьных хулиганов

В России хотят ужесточить наказание для школьных хулиганов

Нынешние нормы позволяют исключать учащихся за грубые нарушения, однако из-за избыточных барьеров школы фактически лишены инструмента воздействия Введение процедуры отчисления из школы за оскорбления и насилие в отношении учителей поможет защитить педагогов от агрессивных учеников, заявил в беседе с ТАСС глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

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LD
Leon D
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