В России хотят ужесточить наказание для школьных хулиганов

Нынешние нормы позволяют исключать учащихся за грубые нарушения, однако из-за избыточных барьеров школы фактически лишены инструмента воздействия Введение процедуры отчисления из школы за оскорбления и насилие в отношении учителей поможет защитить педагогов от агрессивных учеников, заявил в беседе с ТАСС глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.