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На Ставрополье в ДТП автобуса и КамАЗа погибли пять человек, 24 пострадали

На Ставрополье в ДТП автобуса и КамАЗа погибли пять человек, 24 пострадали

В Ставропольском крае произошло ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса и КамАза. В столкновении погибли пять человек, 24 пассажира были доставлены в больницы Пятигорска.

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