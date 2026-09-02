Центр "Амурский тигр" установит стенды в школах Приморья в 2026

В рамках программы "Тигроведение" в школах Приморья с 2026 года установят стенды с информацией об амурском тигре и слепками его следов.
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