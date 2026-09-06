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Культурология.рф

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Арт: Ревновал молодую жену, а сам поехал к Дорониной: Почему так рано ушёл из жизни Фрол из сериала «Тени исчезают в полдень»

Арт: Ревновал молодую жену, а сам поехал к Дорониной: Почему так рано ушёл из жизни Фрол из сериала «Тени исчезают в полдень»

После «Теней исчезают в полдень» и роли Фрола Курганова Валерий Гатаев получал пачками письма с признаниями в любви.

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