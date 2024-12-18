В Британии мужчина притворялся 14-летним подростком, чтобы соблазнить девочку

В Англии 36-летний мужчина был осужден на 9 лет и 9 месяцев за попытку совратить 14-летнюю девочку. Он общался с ней в социальных сетях под чужим именем и фотографией, выдавая себя за подростка ее возраста, пишет Daily Star.
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