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В Республике Алтай две женщины пострадали при столкновении автомобилей

В Республике Алтай две женщины пострадали при столкновении автомобилей

После происшествия оба автомобилиста скрылись с места ДТП Две женщины пострадали в результате столкновения автомобилей в Усть-Коксе ранним утром 5 сентября.

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