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СМИ сообщили о разводе бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с женой Юлией Хряпиной из-за "финансовых трудностей"

СМИ сообщили о разводе бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с женой Юлией Хряпиной из-за "финансовых трудностей"

Экс-министр экономического развития 70-летний Алексей Улюкаев и 43-летняя Юлия Хряпина развелись. Причиной расставания пары стали "финансовые трудности".

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