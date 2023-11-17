Интересная жизнь с Vera Star Фото: edu.gov.ru В России любят критиковать правительство, министров, возглавляемые ими ведомства, но особой "любовью" среди россиян, помимо представителей финансово-экономического блока, пользуются чиновники из Минздрава и Минпросвещения.
В России готовится громкая отставка министра образования. Чудеса в Минпросвещения, где трудятся одни менеджеры, а учителей нет...
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Кажется, это тот министр, который впервые в истории России и СССР недавно был вызван на ковёр к главе известной нашумевшей республики для извинений и отчета по корректировке текста школьного учебника истории, разработанного под руководством бывшего министра культуры? При знакомстве с сутью темы стало понятно, что данный министр не только бездарен, но и не обладает нужными для него познаниями, особенно в области истории нашей страны. Чем ловко воспользовались его собеседники-кураторы. Так нужно не только метлой очистить это ответственное должностное место от неучей, но и найти его крышевателей и привлечь к уголовной ответственности.
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3 час.
Сергей Забелин
Разогнать их всех к чертям собачьим
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2 час.
Анатолий Никитин
несколько поколений из школы в школу .. они жизни людей не знают и их образование годится для вымогательства денег- репетиторства.
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56 мин.
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