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В России готовится громкая отставка министра образования. Чудеса в Минпросвещения, где трудятся одни менеджеры, а учителей нет...

В России готовится громкая отставка министра образования. Чудеса в Минпросвещения, где трудятся одни менеджеры, а учителей нет...

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Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
Кажется, это тот министр, который впервые в истории России и СССР недавно был вызван на ковёр к главе известной нашумевшей республики для извинений и отчета по корректировке текста школьного учебника истории, разработанного под руководством бывшего министра культуры? При знакомстве с сутью темы стало понятно, что данный министр не только бездарен, но и не обладает нужными для него познаниями, особенно в области истории нашей страны. Чем ловко воспользовались его собеседники-кураторы. Так нужно не только метлой очистить это ответственное должностное место от неучей, но и найти его крышевателей и привлечь к уголовной  ответственности.
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несколько поколений из школы в школу .. они жизни людей не знают и их образование годится для вымогательства денег- репетиторства.
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