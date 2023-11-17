В России готовится громкая отставка министра образования. Чудеса в Минпросвещения, где трудятся одни менеджеры, а учителей нет...

БВ

Борис Выдрин

Кажется, это тот министр, который впервые в истории России и СССР недавно был вызван на ковёр к главе известной нашумевшей республики для извинений и отчета по корректировке текста школьного учебника истории, разработанного под руководством бывшего министра культуры? При знакомстве с сутью темы стало понятно, что данный министр не только бездарен, но и не обладает нужными для него познаниями, особенно в области истории нашей страны. Чем ловко воспользовались его собеседники-кураторы. Так нужно не только метлой очистить это ответственное должностное место от неучей, но и найти его крышевателей и привлечь к уголовной ответственности.