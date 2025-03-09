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Рязанские новости

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Рязанцы запечатлели яркую фазу полярного сияния

Рязанцы запечатлели яркую фазу полярного сияния

Вчерашним вечером жители Рязанской области стали свидетелями яркой фазы полярного сияния.Вчерашним вечером жители Рязанской области стали свидетелями захватывающего дух северного сияния, которое многие назвали «лучшим подарком на 8 Марта».

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