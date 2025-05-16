ПВО сбила и перехватила 65 беспилотников

Российскими дежурными средствами ПВО было выявлено, разбито и перехвачено 65 дронов ВСУ.А именно: 43 – над акваторией Черного моря, 21 – над территорией республики Крым и один – над территорией Белгородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии