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Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink катастрофой для ВСУ

Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink катастрофой для ВСУ

Как заявил в интервью изданию «Общественное» вице-премьер Украины Михаил Федоров, терминалы спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX можно отключить на перешедших под контроль России территориях и будет катастрофой для Украины, поскольку эти терминалы играют особую роль в действиях ВСУ и, в частности, в работе беспилотников.

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