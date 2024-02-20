Вице-премьер Украины Федоров назвал отключение Starlink катастрофой для ВСУ

Как заявил в интервью изданию «Общественное» вице-премьер Украины Михаил Федоров, терминалы спутниковой связи Starlink американской компании SpaceX можно отключить на перешедших под контроль России территориях и будет катастрофой для Украины, поскольку эти терминалы играют особую роль в действиях ВСУ и, в частности, в работе беспилотников.