Приморский экстрим. Владивосток и Артём

В середине сентября в Приморье пройдёт Гранд-финал международной премии «КАРДО» — единственного в мире конкурса, направленного на поддержку и развитие уличной культуры и спорта.
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