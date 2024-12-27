Посол Яковенко назвал применение «Орешника» мощным фактором сдерживания

Россия в своей спецоперации по защите Донбасса задала высокие стандарты ведения конфликта, в том числе через применение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», они будут эффективным фактором сдерживания.
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