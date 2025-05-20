Жители челябинского поселка на три недели останутся без горячей воды

В поселке Новосинеглазово отключат горячее водоснабжение. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с заменой магистрального трубопровода с 21 мая по 11 июня будет отключена горячая вода в 28 жилых домах и 5 социальных объектах поселка Новосинеглазово.