«Сегодня Россия — мировой лидер в проведении детских турниров». Олимпийский чемпион Мусульбес — о Фестивале единоборств в Калининграде

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Давид Мусульбес стал гостем Всероссийского юношеского фестиваля единоборств на призы основателя компании «АВТОТОР» Владимира Щербакова, после чего ответил на вопросы «Плеймейкера».
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