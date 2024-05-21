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Economist: Зеленский кричит на генералов ВСУ, опасаясь, что от него скрывают правду

Economist: Зеленский кричит на генералов ВСУ, опасаясь, что от него скрывают правду

Стало известно об агрессивном поведении украинского лидера с военными. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что генералы ВСУ сильно приукрашивают положение украинской армии на фронте и кричит на них.

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