Economist: Зеленский кричит на генералов ВСУ, опасаясь, что от него скрывают правду

Стало известно об агрессивном поведении украинского лидера с военными. Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что генералы ВСУ сильно приукрашивают положение украинской армии на фронте и кричит на них.
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